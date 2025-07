4ª noite da Expocap tem show eletrizante de Us Agroboy e grande público no Parque de Exposições

Arena de shows ficou lotada para o show de “Us Agroboy” em Capinópolis | Foto aérea: Tudo Em Dia

Capinópolis, MG – A 4ª noite da 30ª edição da Expocap, realizada neste sábado (21), foi marcada por um público expressivo e um show eletrizante da dupla Us Agroboy, no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa. A mistura de sertanejo com rap, funk e música eletrônica contagiou a galera, principalmente o público jovem, que cantou, dançou e vibrou a cada música.

Antes de subirem ao palco, os cantores Gabriel Vittor e Jota Lennon receberam a equipe do Tudo Em Dia no camarim com muita simpatia. Durante a conversa, a dupla destacou que o show no palco da Expocap não seria diferente dos demais: sempre fora do comum.

“Pode ter certeza que vai ter coisa louca. Nunca é normal”, garantiu Jota Lennon.

O show foi uma verdadeira explosão de ritmos e animação, com direito a interação com o público, coreografias e muita música.

Programação que agitou Capinópolis desde quarta-feira (18)

A Expocap 2025 teve início na última quarta-feira (18/06) e desde então vem reunindo grandes atrações musicais e o tradicional rodeio profissional, que é um dos pontos altos do evento.

Quarta-feira (18/06) : A banda Bonde do Forró , com a cantora Juliana Bonde, abriu a programação de shows, levando o autêntico forró para o palco e animando o público com muito arrasta-pé.

: A banda , com a cantora Juliana Bonde, abriu a programação de shows, levando o autêntico forró para o palco e animando o público com muito arrasta-pé. Quinta-feira (19/06) : A dupla Fred & Fabrício fez o público cantar e dançar com um show sertanejo cheio de sucessos.

: A dupla fez o público cantar e dançar com um show sertanejo cheio de sucessos. Sexta-feira (20/06) : Foi a vez da consagrada dupla Guilherme & Santiago subir ao palco, trazendo os grandes clássicos do sertanejo e emocionando os fãs.

: Foi a vez da consagrada dupla subir ao palco, trazendo os grandes clássicos do sertanejo e emocionando os fãs. Sábado (21/06): Us Agroboy transformaram o parque em uma grande pista de dança, com um repertório eclético e cheio de hits.

Encerramento da Expocap 2025

Neste domingo (22/06), a festa chega ao fim, mas promete um encerramento em grande estilo. A programação conta com a grande final do rodeio profissional, realizado pela companhia PBR (Professional Bull Riders), com narração de Cuiabano Lima.

E para fechar com chave de ouro, a dupla Gian & Giovani sobe ao palco com seus sucessos atemporais, prometendo um show emocionante e repleto de nostalgia.