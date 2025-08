O Procon Municipal de Uberlândia apreendeu cerca de 530 garrafas de cerveja vencidas durante uma fiscalização realizada na manhã desta sexta-feira (1º), data que marca o Dia Internacional da Cerveja. A operação foi motivada por uma denúncia anônima e ocorreu em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis no Bairro Saraiva.

De acordo com o superintendente de Defesa do Consumidor, Egmar Ferraz, os produtos estavam expostos em prateleiras e prontos para venda, o que caracteriza grave infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Foto: Cervejas interditadas durante fiscalização do Procon Uberlândia — Procon Municipal de Uberlândia

“São aproximadamente 530 garrafas de cerveja, um pouco de energético, o que dá mais de 170 litros de cerveja, todos vencidos, que estavam sendo comercializados ilegalmente”, destacou Ferraz.

Ainda segundo o superintendente, os responsáveis pelo estabelecimento atribuíram a situação a uma falha humana, o que foi contestado pela equipe de fiscalização.

“Eles reconheceram que estavam com o produto vencido e disseram que foi uma falha humana da equipe. Mas sabemos que, com mais de 500 garrafas, não se trata de um erro isolado. Isso revela intenção de comercializar”, afirmou.

O Procon lavrou um auto de infração, determinou a interdição e o descarte imediato dos produtos e informou que a empresa será punida com multa administrativa. A ação reforça o compromisso do órgão com a segurança e saúde do consumidor, principalmente em datas simbólicas como a de hoje.