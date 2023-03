54º Batalhão de Polícia Militar lança Operação ‘Ituiutaba Segura’

Polícia Militar lança Operação Ituiutaba Segura

O 54º BPM lançou, nesta sexta-feira, 03/03, a Operação Ituiutaba Segura que visa prevenir e reprimir ações criminosas na área comercial.

O lançamento da operação ocorreu em frente a sede da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba e contou com a participação do Comandante do 54ºBPM, Ten Cel Michel, do Presidente da ACII, Sr Mário Jacob, do Presidente da CDL, Sr Anderson Melo, do Diretor de Inovação e Tecnologia da ACII Jovem, Sr Adriano Lemos e demais autoridades locais.

A operação tem como foco a prevenção criminal e o aumento da sensação de segurança devido o grande fluxo de pessoas nas áreas comerciais.

Na oportunidade, os Presidentes da ACII e da CDL agradeceram o apoio da PMMG em prol dos cidadãos tijucanos.