54º BPM lança operação ‘Ituiutaba Segura’

A Polícia Militar do 54º BPM lançou a operação ‘Ituiutaba Segura’. A ação, que busca garantir sensação de segurança, foi lançada nesta sexta-feira (02.jun.23).

O lançamento da operação ocorreu na Praça Cônego Ângelo e contou com a participação do Comandante do 54ºBPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, autoridades e representantes do município.

A operação tem como foco a prevenção criminal, o aumento da sensação de segurança, bem como o favorecimento da atividade comercial, industrial e agropecuária.