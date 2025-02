54º BPM recebe viatura por meio de emenda parlamentar

Divulgação

Nesta segunda-feira, 10.Fev.25, o 54º Batalhão de Polícia Militar recebeu nova viatura, quatro rodas, L200, proveniente de Emenda Parlamentar de indicação do Deputado Estadual Leonídio Bouças.

A entrega da viatura foi realizada no 54º Batalhão de Polícia Militar e contou com a presença do Comandante da Unidade, Maj Adivaldo Andrade da Silva, do Deputado Estadual, Leonídio Bouças, e demais autoridades locais.

A viatura é fruto de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual, Leonídio Bouças, proveniente de pedido do Ex-prefeito de Gurinhatã, Wender Luciano.

A nova viatura contribuirá significamente para a prevenção criminal, a promoção da paz social e o aumento da sensação de segurança do Triângulo Mineiro.