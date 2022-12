A Face da Verdade – Filme Completo Dublado

Nome do Filme: A Face da Verdade

Título Original: Little Kingdom Gênero: Drama, Guerra

Sinopse

Um soldado chamado Jack está no campo de batalha e, após receber uma carta de sua amada esposa Eva, deixa sua unidade militar, corre pelo campo e encontra o vale onde Eva mora. Lá, Jack encontra algum trabalho, enquanto sonha com Eva e em criar sua própria casa e ter um bebê. De repente, a polícia secreta aparece. Para piorar, Bar, o cruel proprietário de uma fábrica local, está interessado em Eva e fará de tudo para que Jack saia do caminho. Estrelando: Alicia Agneson | Amy Loughton | Brian Caspe | David Hartl | Ján Jackuliak | Klara Mucci | Kristína Kanátová | Mark Fleischmann Direção: Peter Magat