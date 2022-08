Ação é realizada para prevenção de incêndios em Capinópolis

Imagem aérea do Trevo de Capinópolis | Foto: Tudo Em Dia Drones / Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Uma ação de prevenção a incêndios foi realizada na manhã desta sexta-feira (26.ago.22), junto aos condutores de veículos. A ação foi realizada no trevo de acesso à Capinópolis, e envolveu a usina CRV Industrial, o CETEC, que coordena o programa Jovem Aprendiz, e a Polícia Militar de Meio Ambiente.

Os jovens aprendizes da usina CRV Industrial entregaram brindes aos motoristas, e frisaram a importância da prevenção aos incêndios.

O Sargento Eduardo Venâncio relembrou que provocar queimadas é ambiental. “Relembrando que a questão de incêndio é crime, penalizado com prisão e multa. Faça sua limpeza de pasto, faça a sua manobra na fazenda sem o uso de fogo”.

Lívia Reis, bióloga, chamou a atenção para a responsabilidade de todos. “Cada um tem que ser responsável, por que, um pequeno incêndio pode trazer grandes consequências”.

No último ano, a região do Pontal do Triângulo Mineiro sofreu com as queimadas, perdendo parte de sua fauna e flora.

Queimadas e seus impactos

As queimadas utilizadas como técnica de cultivo em pastagens e para limpeza de restos vegetais ou lixo, podem trazer dramáticas consequências. Os incêndios destroem o ecossistema local, provocam a morte de animais silvestres, destroem seus ninhos — eliminando mais de uma geração. O prejuízo para a biodiversidade pode tomar proporções irreversíveis.

Fotos da ação:

Ação foi realizada no trevo de acesso à Capinópolis | Foto: Paulo Braga