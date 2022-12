Ituiutaba: ação policial conjunta resulta na apreensão de 83kg de pasta base

Administração

Droga apreendida durante ação conjunta

Após investigações desencadeada pela Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, presidida pelo Delegado Carlos Fernandes, neste sábado (03.dez.22), uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar e Polícia Rodoviária Federal, resultou na abordagem de uma carreta que vinha do Estado do Mato Grosso que chegava à cidade de Ituiutaba.

As informações colhidas durante as investigações davam conta que o veículo estava sendo utilizado para transportar grande quantidade de pasta base de cocaína daquele estado para a cidade de Ituiutaba, para posteriormente ser beneficiada e vendida para vários pontos do Brasil.

Após a abordagem, os policiais deslocaram com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Ituiutaba onde durante buscas encontraram um compartimento falso num dos tanques de combustíveis, construindo especificamente para transportar drogas, sendo retirado do seu interior 80 (oitenta) tabletes de uma substância petrificada amarelada semelhante a pasta base de cocaína, que pesaram aproximadamente 83 quilos.

Em poder do conduzido foi apreendido a quantia de R$6429,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais), 03 (três) cartões bancários e um aparelho celular.

Estima-se que depois de beneficiada a droga chegaria a 240 quilos e renderia mais de 7 (sete) milhões de reais.

O veículo utilizado para transportar o entorpecente foi apreendido e encaminhado ao Pátio Credenciado junto ao DETRAN/MG, encontrando-se à disposição da polícia judiciária e justiça.

O conduzido, 68 anos, foi apresentado à Autoridade Policial e teve a voz de prisão em flagrante delito ratificada pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhado ao Presídio de Ituiutaba, onde se encontra à disposição da justiça.

As investigações terão prosseguimento por parte da Polícia Civil com o intuito de identificar outras pessoas que possam estar envolvidos com a propriedade e transporte do entorpecente.

O Delegado de Polícia Civil, Carlos Fernandes, destacou o trabalho conjunto entre as forças de segurança pública: “O resultado a operação policial desencadeada hoje demonstra a importância do trabalho coeso e a necessidade da constante troca de informações entre as instituições policiais”.