‘Achei que fosse brincadeira’, diz jovem que recebeu tijolo em app do iFood

Um caso inusitado ocorreu em Belo Horizonte esta semana, uma jovem recebeu um tijolo no lugar do sanduíche em pedido no aplicativo do iFood.

Liliane Bicalho diz que, em seu horário de almoço no trabalho, comprou um sanduíche do Subway, franquia de comida rápida. Quando a entrega chegou teve uma surpresa desagradável: ao abrir a caixa, havia um tijolo no lugar do sanduíche.

”Quando abri a caixa me assustei. Achei que fosse brincadeira, comentei com a recepcionista que recebeu o pedido para mim, mas depois de algum tempo vi que não era”, revela.

Para matar a fome, a moça comprou uma coxinha em uma padaria próxima. A jovem afirmou que foi a primeira vez que isso aconteceu, que já fez outros pedidos para a mesma empresa e nada parecido ocorreu.

Liliane procurou o iFood, explicou o caso, mas só recebeu respostas automáticas. Dois dias depois, ela recebeu o dinheiro de volta, mas sem um posicionamento do serviço de entregas.

O entregador também foi procurado, mas o perfil dele já estava desativado na plataforma de entregas. Por último, Liliane foi atrás do Subway, que pediu os dados e está averiguando a situação.

A reportagem entrou em contato com o iFood, mas até o momento não houve resposta da empresa sobre o caso.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen