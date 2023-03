Acidente com bicicleta deixa duas crianças em estado grave

Duas crianças, de 12 e 13 anos, estão em estado grave depois de sofrerem um acidente com bicicleta na tarde dessa quarta-feira (22/3), em Congonhas, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, elas estavam brincando na Rua Padre Leonardo, no centro da cidade, quando perderam o controle da bicicleta e bateram em um muro.

As duas foram socorridas e conduzidas para o Hospital Bom Jesus, em Congonhas.

No início da noite de ontem, o helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para transportar as vítimas até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde das crianças é grave.