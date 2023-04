Acidente com moto acaba em morte, tiros e carro incendiado

Um homem de 25 anos morreu quando a moto em que ele estava bateu contra um carro na Avenida Aldo Jorge Leão, no Bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (16/4). A causa da morte não foi informada, mas a vítima teve a coxa esquerda cortada e fratura exposta no tornozelo esquerdo.

Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Durante o atendimento, as pessoas que estavam no local começaram uma briga generalizada com disparos de arma de fogo

Além disso, revoltados com a situação, testemunhas do acidente atearam fogo no carro que se envolveu no acidente. A Polícia Militar teve que ser acionada.

Com a chegada dos militares, os médicos do Samu puderam constatar a morte da vítima e os bombeiros apagaram as chamas do veículo.

Outro acidente

Na BR-452, próximo ao Distrito de Tapuirama, também no Triângulo Mineiro, um homem de 69 anos morreu e outro, da mesma idade, ficou gravemente ferido, ao serem ejetados de um carro após uma colisão envolvendo outro veículo de passeio e um caminhão.

Até o momento, não há informação sobre a dinâmica do acidente. Uma terceira vítima, que estava no segundo carro, foi atendida por uma ambulância de Uberlândia. O estado de saúde dela não foi informado.