Acidente com ônibus destrói fachada de casa em Ribeirão das Neves

Um ônibus bateu e destruiu a fachada de uma casa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (2/6).

O acidente foi no bairro Florença. Em conversa com a Polícia Militar, o motorista do coletivo intermunicipal percebeu falha mecânica na frenagem, não conseguiu fazer a manobra, perdeu o controle da direção e bateu em uma casa na rua Cinquenta e Três.

O condutor teve ferimentos no rosto, braços e pernas. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal São Judas Tadeu.

A moradora do imóvel estava dentro da residência com três filhas no momento do acidente. Uma criança teve ferimentos nas pernas e foi atendida ainda no local.

Com o impacto da batida, fios da rede elétrica arrebentaram. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para dar apoio às equipes no local.

Na manhã desta sexta-feira (2/6), o ônibus seguia no local do acidente.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) informou que está apurando junto a concessionária responsável pela linha as causa do acidente, mas adiantou que é preciso aguardar a perícia.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e com a Polícia Civil e aguarda retorno.