Acidente com quatro veículos mata duas pessoas e fere oito

Duas mulheres morreram e oito pessoas ficaram feridas em um acidente com quatro veículos na noite dessa terça-feira (28/3), na rodovia MGC-401, entre os municípios de Janaúba e Verdelândia, no Norte de Minas.

Segundo o relato de testemunhas, um micro-ônibus com pacientes da cidade de Montalvânia seguia no sentido Jaíba, quando bateu na traseira de um caminhão carregado de madeira, que estava parado no acostamento por problemas mecânicos.

Com a batida, outros dois veículos, um carro e um caminhão carregado com mangas, que iam no sentido contrário, se envolveram no acidente.

No micro-ônibus, estavam 19 pessoas, além do motorista. Duas passageiras morreram no local, presas às ferragens.

Quatro pessoas foram socorridas pelas equipes do Samu e outras quatro foram encaminhadas para o Hospital Regional de Janaúba pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Os outros passageiros não se feriram e recusaram atendimento médico.

Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, os bombeiros retiraram as mulheres mortas das ferragens e uma funerária de plantão conduziu os corpos para o IML de Janaúba.

A Polícia Militar fez o controle do trânsito, guarda e remoção dos veículos do local.