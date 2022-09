Acidente entre dois carros deixa seis mortos em Goiás

Segundo o Corpo de Bombeiros, além dos mortos, outras duas pessoas foram levadas para um hospital

Acidente deixa seis mortos na GO-060, em Turvânia Goiás — Foto: Divulgação/CBMGO

Um acidente entre dois carros deixou seis pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (12), na GO-060, em Turvânia, na região central de Goiás. Imagens mostram um Volkswagen Golf de cor prata e um Chevrolet Astra preto destruídos às margens da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no Golf estavam quatro pessoas e todas morreram. Já no Astra estavam uma mulher, que morreu no local, um homem que morreu ao chegar no hospital, e outros dois passageiros que foram socorridos com vida.

Weuler Cesar do Carmo, de 47 anos e Waquison Luiz do Carmo, de 55- que foram socorridos com vida e levados para o Hospital Regional de São Luis de Montes Belos.

Uelison Vicente do Carmo, de 52 anos e Maria Dalva do Carmo Martins, de 54 anos- dois irmãos que morreram no local.

Italo Afonso Mota dos Santos, de 25 anos;

Adalberto Teodoro dos Santos, 37 anos;

Mariana Pires Sobrinho, de 21 anos;

Vitória Ribeiro Batista, de 22 anos.