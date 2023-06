Acidente em Minas mata uma pessoa e deixa outras duas em estado grave

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na noite dessa quinta-feira (1/6), na BR-262, em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. No carro das vítimas havia várias latas de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do carro, de 45 anos, tentou fazer uma "manobra imprudente" ao entrar no trevo de acesso à rodovia, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido oposto.