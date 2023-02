Acidente entre BWM e van escolar deixa dois feridos em Ituiutaba

Ocupantes da van escolar não tiveram ferimentos — um homem e uma mulher que estavam no carro ficaram feridos | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Dois veículos — uma BMW e uma van escolar—, colidiram no cruzamento da Rua José Silva Ramos com a Otaviano Vidigal na manhã de quinta-feira (09.fev.2023), ferindo duas pessoas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os militares do 2º Pelotão dos Bombeiros foram para atenderem a ocorrência do acidente.

Com o impacto, ambos os veículos pararam junto ao muro de uma residência. Uma mulher de 32 anos e um homem de cerca de 50 anos estavam no carro. O homem tinha um corte na boca que causou sangramento, mas não tinha outros ferimentos. A mulher estava no carro, consciente, mas confusa, reclamando de dores pelo corpo.

Os militares do Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU trabalharam juntos para retirar a mulher do carro, imobilizá-la e levá-la, juntamente com o homem, para o Pronto Socorro de Ituiutaba.

Na van havia três pessoas no momento do acidente: a motorista, que não se feriu e recusou atendimento. Outra passageira, uma mulher de 32 anos, não tinha ferimentos aparentes, mas se sentiu mal e foi atendida pelos bombeiros e encaminhada ao pronto socorro de Ituiutaba.

De acordo com testemunhas, havia também uma criança de dez anos na van, que não sofreu nada e foi transportada por outra van escolar.

Devido à colisão, os airbags do veículo foram acionados e o muro contra o qual ambos colidiram sofreu danos.