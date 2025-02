Acidente entre caminhão e ônibus deixa 12 mortos e 19 feridos no interior de São Paulo

Ônibus que colidiu com caminhão entre Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) ficou destruído — Foto: Guilherme Leoni/EPTV

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na noite de quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, resultou na morte de 12 pessoas e deixou 19 feridas na Rodovia Waldir Canevari, no quilômetro 17, próximo à cidade de Nuporanga, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no atendimento às vítimas.

Entre os passageiros do ônibus estavam estudantes universitários. Nas redes sociais, a Atlética Unificada da Universidade de Franca (Unifran) publicou uma nota de pesar sobre o ocorrido. “Lamentamos profundamente o trágico acidente envolvendo os alunos da instituição. Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Que possam encontrar força e conforto nesse momento de profunda dor”, dizia o comunicado. A entidade ainda destacou a importância da solidariedade: “Que essa tragédia sirva como um lembrete da importância da empatia, do amor e do apoio mútuo. Que possamos nos unir em solidariedade e oferecer ajuda e conforto aos que precisam”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas e ambulâncias foram mobilizadas para o resgate e atendimento no local. Por volta das 7h desta sexta-feira, 21, a corporação informou que o trecho da rodovia está sob responsabilidade do policiamento e da perícia, que investigam as causas da colisão.

Os feridos foram encaminhados à Santa Casa de São Joaquim da Barra. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas. As autoridades seguem apurando os detalhes do acidente.