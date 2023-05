Acidente entre caminhões espalha ração na pista e complica trânsito no Anel

Um acidente entre dois caminhões espalhou ração na pista e complica o trânsito no Anel Rodoviário, sentido Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (29/5).

Segundo a Via-040, concessionária que administra a pista, o acidente foi no entroncamento do Anel com a BR-356.

Ainda segundo a concessionária da rodovia, há pelo menos 10 quilômetros de lentidão.

Duas faixas no sentido Rio estão interditadas para a limpeza da pista. Os veículos já foram retirados. Equipes da Via-040 estão no local.

Devido ao acidente, o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo é complicado entre o BH Shopping e o Trevo do Belvedere para quem segue sentido Nova Lima.

Há registro de retenção na Avenida Raja Gabaglia entre o trevo e Casa Raja Shopping.