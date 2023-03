Acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita a BR-381 em Betim

Um acidente entre dois caminhões e uma carreta interdita totalmente a BR-381, no sentido São Paulo, na altura do km 502, no Bairro Citrolândia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Leia mais: Rotas mortais: as estradas com maior taxa de letalidade em acidentes em MG A colisão entre os veículos ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 10h28, policiais e equipes da concessionária responsável pela rodovia ainda estavam no local. O acidente não deixou vítimas.