Acidente entre dois caminhões mata homem na MG-010

Um batida entre dois caminhões na MG-010, no fim da manhã desta segunda-feira (8), causou a morte do motorista de um caminhão baú, de 49 anos. O homem ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão no local do acidente , que aconteceu próximo à Cidade Administrativa. A perícia da Polícia Civil e o rabecão também foram acionados.