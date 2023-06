Acidente entre dois carros mata uma pessoa, fere 7 e fecha pista da BR-040

Um acidente entre dois carros matou uma pessoa e deixou sete feridos na manhã desta sexta-feira (9/6), na BR-040, em Congonhas, Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal foi na altura do km 613, próximo ao posto de gasolina Profeta.

Entre os feridos, uma criança foi resgatada pela aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros em estado grave. Um homem com fratura de pelve e fêmur foi levado para o Hospital João XXIII.

A pista no sentido Rio de Janeiro está fechada e o trânsito flui com lentidão em mão dupla no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a Via-040, há 4 km de engarrafamento para quem segue sentido Rio e 1 km de lentidão no sentido BH.