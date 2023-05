Acidente entre dois ônibus deixa 27 feridos em BH

Um acidente envolvendo dois ônibus na avenida Antônio Carlos, no bairro Novo Cachoeirinha, na Região Noroeste de BH, deixou 27 pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (1/5).

As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que uma vítima ficou presa às ferragens e pode ter sofrido uma fratura na perna. Seis viaturas dos bombeiros e cinco do Samu se deslocaram ao local para atender à ocorrência.

A colisão foi entre um ônibus da linha 5106, que faz o trajeto Bandeirantes/BH Shopping, e um metropolitano da linha 505 H (Morro Alto/Hospitais, via Antônio Carlos).

A faixa da avenida destinada aos veículos de passageiros segue apenas na parte do sentido Centro.