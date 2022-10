Acidente entre Kombi e caminhão deixa 3 mortos próximo à Campo Florido

Cinco trabalhadores estavam na Kombi no momento do acidente | Foto: Redes Sociais

Campo Florido, Minas Gerais. Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (24.out.22) na altura do km 883 da BR-262, em Campo Florido, deixando três mortos e uma quarta pessoa gravemente ferida. O acidente envolveu uma VW/Kombi e um caminhão.

As vítimas do acidente fatal são dois homens e uma mulher. Duas pessoas morreram na hora, e a terceira vítima chegou a ser socorrida com vida, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Haviam cinco trabalhadores na Kombi — todos de Campo Florido.

O caminhão envolvido no acidente transportava farinha. O motorista teve ferimentos leves.

Renato Soares, prefeito de Campo Florido, lamentou a morte dos trabalhadores e decretou luto oficial de três dias.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Cinco trabalhadores estavam na Kombi no momento do acidente | Foto: Redes Sociais