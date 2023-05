Acidente entre ônibus e caminhão deixa sete pessoas feridas em Betim

Um acidente entre ônibus da linha 6991 e um caminhão deixou sete pessoas feridas na Avenida das Américas, no Bairro Vila Filadélfia, em Betim, na manhã desta sexta-feira (19/5).

A batida foi na altura do número 810 da avenida. O ônibus, que faz o trajeto Santo Afonso/Marimbá/Estação Eldorado, estava na primeira viagem do dia quando bateu na traseira do caminhão e ficou com a parte da frente destruída.

Quatro passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três foram atendidos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

O motorista do coletivo foi um dos socorrido. Segundo informações iniciais, ele foi resgatado após desmaiar com o impacto da batida.

A Polícia Militar está no local para sinalizar a via.

Por volta das 8h, o ônibus ainda estava na avenida e aguardava a perícia da Polícia Civil. Um sentido da via está interditado.