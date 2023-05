Acidente entre ônibus e caminhão mata jovem e fere três pessoas na MGC-122

Um jovem, de 24 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre caminhão e ônibus na MGC-122, em Janaúba, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (13/5).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas, que ficaram presas às ferragens dos veículos, na altura do km 170 da rodovia estadual.

O jovem, que estava na cabine do ônibus no momento do acidente, morreu ainda na rodovia.

O motorista do ônibus, de 41 anos, e o motorista do caminhão, de 48, foram atendidos pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital.

Outro jovem, de 19 anos, passageiro do caminhão, recebeu os primeiros atendimentos dos militares e foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar a dinâmica do acidente.

O corpo da vítima de 24 anos foi entregue aos cuidados da funerária da cidade.