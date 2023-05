Acidente entre ônibus e carro mata três pessoas e deixa 13 feridos

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente entre ônibus de turismo e um carro na tarde dessa quinta-feira (4/5), na BR-153, em Centralina, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia na rodovia quando na altura do km 23 um dos pneus estourou, o veículo rodou na pista duplicada e bateu em um carro de passeio que seguia logo atrás.

Um casal e uma criança, de 3 anos, que estavam no carro, morreram no local do acidente. Outro passageiro foi levado para atendimento médico em estado grave.

No momento do acidente, o ônibus levava 42 passageiros. 12 pessoas foram transportadas por ambulâncias do Samu e da concessionária da pista para hospitais de Centralina e Itumbiara.

O ônibus ficou tombado à margem da rodovia fora da pista de rolamento. O veículo de passeio ficou ocupando uma parte de uma via.

Os corpos das vítimas foram entregues para os agentes funerários de Centralina.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanhou a ocorrência.