Acidente entre quatro veículos mata duas pessoas em Minas

Um acidente entre ao menos quatro veículos deixou duas pessoas mortas e outras feridas na BR-265, em Nazareno, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida entre um micro-ônibus, caminhão bitrem, outro caminhão e um carro foi na altura do km 293 da rodovia.

De acordo com informações iniciais, os dois caminhões tombaram e, logo depois, atingiram o micro-ônibus com pacientes da cidade de Itutinga.

O acidente causou múltiplas vítimas, segundo os bombeiros, mas sem informação exata da quantidade de feridos.

Duas pessoas, sendo o motorista do ônibus e uma passageira do micro-ônibus, morreram no local.

Na hora do acidente, o micro-ônibus levava 24 passageiros.

A ocorrência ainda está em andamento.