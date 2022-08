Vítimas ficam feridas após acidente envolvendo duas motocicletas em Ituiutaba

Acidente foi registrado na Avenida 26 com a Avenida 17 | Foto: Bombeiros

Ituiutaba, Minas Gerais. Por volta das 12h30 desta sexta-feira (26.ago.22) o 2° Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo duas motos no cruzamento da Av. Dezessete com a Rua Vinte e Seis, no centro da cidade. Segundo informações do solicitante, no local duas motos haviam colidido e duas vítimas se encontravam ao solo necessitando de atendimento.

Rapidamente uma guarnição se deslocou ao endereço para realizar o atendimento. No local, foram identificadas duas vítimas femininas, ambas passageiras de cada motocicleta, uma de 24 anos e outra de 45.

A primeira se queixava de fortes dores na lombar, próximo ao cóccix, e a segunda vítima se queixava de dores na perna esquerda, sendo a lesão detectada suspeita de fratura na perna esquerda e sangramento discreto na região occipital da cabeça. Ambas foram atendidas e imobilizadas conforme previsto nos manuais do CBMMG e encaminhadas conscientes e orientadas para o pronto socorro de Ituiutaba.

Os condutores das motocicletas, um homem de 18 anos e outro de 53 não se queixaram de ferimentos e dispensaram o atendimento, sendo orientado a eles que seja observado dores posteriores e caso necessário se deslocassem a uma unidade de atendimento médico.