Acidente fatal deixa homem de 41 anos morto BR-050, em Uberaba

Acidente ocorreu na altura do uilômetro 112 da BR-050, em Uberaba

Uberaba, Minas Gerais. Na manhã da última quinta-feira, 27 de fevereiro de 2024, por volta das 10h08, um grave acidente do tipo colisão traseira foi registrado no quilômetro 112 da BR-050, no município de Uberaba, Minas Gerais. O acidente envolveu um veículo de passeio, modelo Hyundai Creta 16A Attitude, e uma combinação de veículos de carga (CVC), tracionada por um caminhão VW/29.530 MTM 6×4.

O homem tinha 41 anos e morreu na hora.

Segundo informações, a CVC estava devidamente estacionada no acostamento da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor do Hyundai Creta perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra a traseira do caminhão. A concessionária responsável pela administração da via prestou os primeiros atendimentos no local. Apesar dos esforços, o médico responsável constatou o óbito do condutor do Creta ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão, que não sofreu lesões, permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que não indicou consumo de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi acionada e enviou uma equipe de perícia técnica para investigar as causas do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários e remover o corpo da vítima.