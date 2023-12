Acidente grave entreve automóvel de passeio e caminhão na BR-040

Ocupantes do HB-20 ficaram feridos no acidente | Foto: Reprodução/Bombeiros

Neste sábado (23.Dez.2023), por volta das 10h, a Guarnição BM atendeu a uma colisão na BR-040, próximo ao km 206. Um caminhão Scania 420, no sentido Brasília/Sete Lagoas, colidiu com um HB20s prata no sentido oposto.

Três vítimas estavam graves; o condutor do caminhão, consciente, tinha pequenas escoriações.

A condutora do carro sofreu fratura exposta no joelho, fraturas no braço, corte profundo no supercílio e escoriações na perna. Outras duas pessoas foram levadas à unidade de pronto atendimento pela equipe de resgate da Via-040.

A vítima presa às ferragens foi resgatada pela Guarnição de Salvamento, SAMU e Via 040, na unidade de suporte avançado.

O condutor da carreta recusou atendimento.