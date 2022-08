Acidente com lancha deixa feridos em Cachoeira Dourada

Acidente ocorreu no Rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada | Foto: WhatsApp

Cachoeira Dourada, Minas Gerais. Seis pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma lancha no Rio Paranaíba. O acidente foi registrado neste sábado (27.ago.22).

Segundo informações, o condutor perdeu o controle da embarcação, atingindo pedras da barragem.

Seis pessoas estavam na lancha. Com a violência do choque, as pessoas ficaram feridas – algumas com fraturas.

O Tudo Em Dia confirmou o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Capinópolis.

As pessoas feridas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Cachoeira Dourada, e posteriormente à Ituiutaba.