Acidente em GO mata 7, entre elas 2 crianças, e deixa carro partido ao meio

Duas crianças estão entre as vitimas do acidente fatal próximo à Piracanjuba

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um grave acidente provocou a morte de sete pessoas, na manhã desta quinta-feira, 18, na GO-139, na altura de Piracanjuba, em Goiás. Entre as vítimas, estavam duas crianças, sendo uma de 11 e outra de 3 anos. Os veículos ficaram completamente destruídos e um deles chegou a ficar partido no meio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 9h36, para socorrer as vítimas da colisão entre dois veículos, nas proximidades do Posto Auto da Boa Vista. Um Renault Duster e um Toyota Corolla bateram frontalmente.

Após a colisão, houve um incêndio na pista, e além da equipe de resgate, foi necessária a presença de guarnições de combate ao fogo. Ao chegar na rodovia, foi constatado a morte das sete vítimas, sendo dois meninos, três homens e três mulheres. Somente uma mulher não foi identificada.

Os bombeiros informaram ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) participam da operação. A causa do acidente ainda é apurada.

