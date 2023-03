Acidente mata três pessoas e fere cinco

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (10/03), na BR-135, km 371, próximo de Montes Claros, no Norte de Minas. O acidente aconteceu por volta das 8h.

Um caminhão perdeu o freio na descida de uma serra e atingiu uma carreta, dois carros de passeio – um Fiat Punto e um Gol – e uma moto, que seguiam em sentido contrário. O trânsito no local precisou ser interrompido por mais de quatro horas.

Morreram no local os dois ocupantes do Gol, Elias Júlio Fernandes (motorista), de 70 anos, e Doralice Bispo de Andrade, de 57, e o condutor da moto, Eder Mendes de Queiroz, de 38.

O caminhão que perdeu os freios era conduzido por Rafael Vieira dos Santos, de 40 anos, que ficou ferido gravemente e está internado na Santa Casa de Montes Claros.

Com o choque, o caminhão tombou e a carga de perfis metálicos ficou espalhada na lateral da pista. Moradores tentaram saquear a carga, mas foram impedidos pelo batalhão de choque da Polícia Militar (PM). O acidente aconteceu a 300 metros do trevo da BR-135 com o Anel Rodoviário Sul de Montes Claros.

A interrupção da passagem de veículos no local provocou transtornos no trânsito na Avenida Deputado Plínio Ribeiro. Foram formadas filas de veículos que se estenderam por quilômetros nos dois sentidos da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local do acidente.