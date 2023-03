Acidente no Anel: batida entre carreta e cavalo mecânico provoca lentidão

Uma carreta bateu em um cavalo mecânico no Viaduto São Francisco, a cerca de 500 metros da rotatória, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte . O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (9/3).

A batida provocou um grande vazamento de óleo na pista, gerando risco de derrapagem. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para conter o problema e eliminar o perigo na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e não notificou a presença de vítimas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A empresa dona do caminhão vai providenciar um guincho para liberação do trânsito.

*Reportagem em atualização