Acidente no Anel Rodoviário causa atrasos em estações de ônibus e avenidas

Após acidente entre caminhões no Anel Rodoviário, o trânsito na região Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte ficou complicado na manhã desta segunda-feira (29/5). O congestionamento chegou a 10 quilômetros.

Ainda não é possível precisar o tempo de atraso, segundo a BHTrans. Contudo, nas redes sociais, muitas são as reclamações sobre o trânsito, que estaria parado em alguns trechos.

Os impactos foram maiores para quem estava subindo a Avenida Nossa Senhora do Carmo, saindo do bairro Buritis e do Betânia. A avenida Amazonas também sentiu os efeitos do acidente e teve lentidão no seu percurso.

A avenida Raja Gabaglia, entre o trevo e Casa Raja Shopping, também registrou problemas no trânsito. No bairro Belvedere e próximo ao BH Shopping, a situação foi era a mesma. A Estação Diamante e a Estação Barreiro do metrô tiveram atrasos nos ônibus.

O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro do Anel e os veículos já foram retirados, assim como as vias também foram liberadas, por volta das 9h.

A BHTrans explicou que, em razão do acidente, muitos carros fogem do Anel e criam novas rotas para chegar no destino. Esse movimento cria outras vias de trânsito nas periferias do acidente em locais que não costumam ter alto fluxo. Agora, a situação já foi normalizada e as vias liberadas.

