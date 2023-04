Acidentes complicam o trânsito da BR-381 na manhã desta sexta (14)

Ao menos três acidentes foram registrados na BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (14/4).

Em Contagem, na altura do km 481, sentido BH, a faixa da esquerda está interditada devido a uma batida entre dois carros. Há 3 km de trânsito, segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho.

Em Betim, um atropelamento interdita a faixa da direita, no sentido BH. O acidente foi na altura do km 488 e, segundo a Arteris, uma pessoa morreu. O congestionamento na região chega a um quilômetro.

Na altura do km 407, em Nova União, um caminhão tombado interdita a faixa da esquerda e parte da faixa da direita no sentido BH. O trânsito flui com lentidão com os carros passando pelo acostamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam dentro do caminhão no momento do acidente. Duas delas recusaram atendimento e o condutor, que estava confuso e com escoriações pelo corpo, foi encaminhado para a Santa Casa de Caeté.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanha as três ocorrências.