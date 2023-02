Acidentes matam dois jovens motociclistas em Araxá

Dois acidentes com mortes de motociclistas aconteceram nessa segunda-feira (20/2) em Araxá, no Alto Paranaíba. O primeiro foi no meio da madrugada, por volta das 3h40, quando um jovem, de 21 anos, morreu após bater contra uma árvore. Já o segundo acidente foi no final da noite, por volta das 22h, quando um motociclista, de 31 anos, se envolveu em batida com caminhão de lixo.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Araxá, a vítima perdeu o seu controle da moto no momento que seguia para a região central. Com o impacto da batida o capacete do jovem saiu de sua cabeça.

Ainda conforme os bombeiros , quendo os militares chegaram ao local, a vítima estava inconsciente e apresentava graves lesões de face e crânio, com deformação, extensa hemorragia e ausências de pulso e respiração.

Segunda morte

Um motociclista de 31 anos morreu no final da noite de ontem após se envolver em um acidente com caminhão de lixo, no cruzamento da avenida Senador Montandon com a rua Cônego Cassianona , Região Central de Araxá.

Os bombeiros da cidade informaram que a vítima foi encontrada caída ao chão com o capacete quebrado, sem sinais vitais e com esmagamento de crânio.

A equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu aos dois locais dos acidentes e as causas das ocorrências serão investigadas.

Outro grave acidente

Também ontem (20/2) um motociclista de 41 anos sofreu graves ferimentos após perder o controle da direção e cair dentro de uma cratera, que se abriu em alça de acesso ao km 246 da BR-153, município de Fronteira, no Triângulo Mineiro, a cerca de 280 km de Araxá.

Apesar do local estar interditado, a vítima teria ignorado os cones.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo não foi retirado do local porque existe risco de desabamento.

Ainda conforme testemunhas, a vítima foi socorrida pelo resgate da concessionária Triunfo Concebra para o hospital de Fronteira.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente. A reportagem entrou em contato com a corporação e aguarda retorno sobre detalhes da ocorrência.

Reportagem em atualização