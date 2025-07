Acreano Tales Xavier conquista título da etapa da PBR durante a Expocap 2025, em Capinópolis

Tales Xavier

Capinópolis (MG) – O acreano Tales Xavier, de Feijó (AC), foi o grande campeão da 27ª etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da Professional Bull Riders (PBR), realizada no último fim de semana durante a ExpoCap 2025, em Capinópolis-MG.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Capinópolis e pela ACIAC, marcou o segundo ano consecutivo da PBR na Expocap, que é considerada uma das maiores festas do Triângulo Mineiro.

Com uma das maiores premiações da temporada — R$ 50 mil —, a etapa contou com alguns dos principais nomes da montaria no país. Tales Xavier brilhou ao completar todos os touros e garantiu a vitória com uma nota final de 400 pontos, após alcançar 87 pontos no round decisivo montando o touro Super Cine (Cia. GF). Ele levou R$ 18.700 em prêmios e subiu para a 9ª posição no ranking nacional da PBR.

A segunda colocação ficou com Elzisclay Rodrigues (GO), seguido por Romário Faustino (MG), Cladson Rodolfo (SP) e Wanderson da Costa Silva (PA), que completaram o Top 5 da etapa.

Segundo Jeremias Moraes, diretor de eventos da PBR no Brasil, o sucesso da etapa reforça a força da parceria com Capinópolis:

“Parabenizamos a Prefeitura, a ACIAC e todos os envolvidos por mais uma edição de sucesso. Nosso agradecimento ao Marcão, da M.A.R. Produções, pela parceria de sempre.”

Com o encerramento da ExpoCap, a PBR fecha junho com um marco histórico: R$ 540 mil distribuídos em prêmios nas sete etapas realizadas no mês. A expectativa é de ultrapassar R$ 3 milhões em premiações ao fim da temporada.