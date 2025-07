Adolescente de 13 anos que capotou carro em Uberlândia pegou chave escondido dos pais

O carro era conduzido por um adolescente de 13 anos — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um adolescente de 13 anos provocou um grave acidente ao capotar um carro na manhã do último domingo (20), no cruzamento das avenidas Landscape e Arrabio, no Bairro Gávea, zona sul de Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o menor pegou a chave do veículo escondido dos pais e saiu para dirigir com três primos, com idades entre 12 e 14 anos.

O carro bateu no meio-fio do canteiro central e capotou, parando com as rodas para cima do outro lado da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h40. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da direção antes da colisão.

Todos os ocupantes do veículo já estavam fora do carro quando os bombeiros chegaram ao local. Eles informaram que utilizavam cinto de segurança no momento do acidente. Um dos passageiros, de 13 anos, queixava-se de dores no corpo e foi encaminhado para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Pampulha. Os demais adolescentes recusaram atendimento médico.

O carro sofreu danos generalizados e foi retirado do local por um guincho particular.

O adolescente que conduzia o veículo foi levado à delegacia da Polícia Civil, acompanhado por um dos responsáveis. Os pais e responsáveis dos demais menores também foram acionados e estiveram no local.

A PM reforçou o alerta sobre os riscos de menores ao volante e a importância da vigilância dos responsáveis para evitar situações que coloquem vidas em perigo.