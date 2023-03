Adolescente de 15 anos é morto com estilete por colega de escola em MG

Um adolescente, de 15 anos, morreu após ser golpeado com estilete em uma briga de escola em Nepomuceno, no Sul de Minas, no início da noite desta segunda-feira (6/3). O suspeito, também de 15 anos, foi apreendido pela polícia.

Segundo a Polícia Militar (PM), os adolescentes deixavam o turno da tarde, quando houve um desentendimento após uma brincadeira. Irritado, o suspeito desferiu um golpe de estilete no pescoço do colega de sala ainda na Escola Estadual Doutor Ernane Vilela Lima.

O jovem sofreu um esgotamento de sangue e uma queda brusca na pressão arterial. Ele foi socorrido pelos funcionários da escola e encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Nepomuceno, mas deu entrada já sem vida.

De acordo com a polícia, o adolescente suspeito fugiu do local do crime, mas foi apreendido pelos militares após denúncia anônima. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lamentou profundamente a morte do estudante (veja nota completa abaixo). A pasta afirmou ainda que a Superintendência Regional de Ensino de Varginha está monitorando o caso e prestando todo o apoio às famílias. As aulas do turno da noite desta segunda-feira (6/3) e também desta terça-feira (7/3) foram suspensas.

A Polícia Civil informou que deslocou a perícia oficial e realizou os primeiros levantamentos no local do crime. O adolescente foi conduzido e ouvido na presença de seu representante legal. Em seguida, a Autoridade Policial ratificou a apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

O que diz a Secretaria de Estado de Educação

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), lamenta profundamente a morte do estudante, ocorrida nesta segunda-feira (6/3), durante uma briga com um colega na Escola Estadual Doutor Ernane Vilela Lima, em Nepomuceno, no Sul de Minas.

A vítima foi agredida pelo colega na saída da escola, no fim do turno da tarde. O estudante agredido foi socorrido pela direção da escola, levado ao hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde. A Polícia Militar foi acionada, esteve na escola para apurar os fatos e registrou o Boletim de Ocorrência. O estudante que atingiu o colega já está sendo acompanhado pela PMMG.

A Secretaria de Estado de Educação se solidariza com os familiares da vítima, neste momento de dor, e com toda comunidade escolar, em decorrência da fatalidade. A Superintendência Regional de Ensino de Varginha, responsável pela coordenação da escola, está monitorando o caso e prestando todo o apoio às famílias.

Cabe destacar que a SEE mantém ações educativas contínuas junto à comunidade escolar para prevenir a violência nas escolas estaduais, em todo o estado. Dentre as ações, destacamos o Programa Convivência Democrática, criado em 2017, que articula projetos e estratégias pedagógicas preventivas para a melhoria da convivência nesse ambiente. Em 2022, também foram criados os Núcleos de Acolhimento Educacional (NAEs) que atuam nas 47 Superintendências Regionais de Ensino. As equipes são formadas por psicólogos e assistentes sociais para acolhimento e diálogo com os alunos da rede. Os profissionais do NAE, que atendem as escolas estaduais do município de Nepomuceno, estão elaborando Plano de Ação Emergencial, para suporte e orientações aos servidores da escola, bem como às famílias envolvidas nesta fatalidade.





Ainda com objetivo de tornar as escolas um ambiente cada vez mais seguro, a Secretaria de Educação tem o Programa Patrulha Escolar, implementado em parceria com a Polícia Militar, para realizar rondas diárias no entorno da escola, a fim de coibir e combater à violência.





A Secretaria de Estado de Educação reafirma o apoio a todos os envolvidos nesta triste fatalidade.