Adolescente de 17 anos é assassinado com sete tiros em BH

Um adolescente de 17 anos foi assassinado nesta sexta-feira (24/2) no aglomerado Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte. Outro jovem, de 16, também foi baleado, mas sobreviveu.

Dois indivíduos foram ao Beco Mantena, na Praça dos Cachorros, comprar maconha. Quando o jovem se abaixou para pegar a droga, um dos homens efetuou vários disparos, segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar.

O rapaz mais novo, que foi levado para o hospital João XXIII, falou que os autores do crime não moram no local e que um dos tiros pegou em sua pena.

O local é conhecido pelos militares como ponto de tráfico de drogas, com várias ocorrências de troca de tiros, homicídios e guerras de gangues.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram mais de R$ 1.300 em dinheiro com a vítima e um aparelho celular que foi entregue à perícia. Ele recebeu sete tiros. Três na cabeça, um no braço esquerdo, um no ombro esquerdo e dois no ombro direito.

As guarnições estão em diligência para identificar os autores, e a ocorrência vai seguir com a Polícia Civil.