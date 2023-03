Adolescente denuncia que sofreu estupro enquanto dormia em quarto de hotel

Uma adolescente de 17 anos denunciou que sofreu um estupro dentro do quarto de um hotel onde estava hospedada com os amigos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O suspeito é um homem de 35 anos. O crime teria ocorrido no domingo (19) mas o caso foi divulgado somente nesta sexta-feira (24).

Em depoimento, a jovem informou que ela participava de uma festa na região e decidiu se hospedar no hotel junto com os amigos. o suspeito do crime estava junto com o grupo.

Após o evento, todos foram para o hotel dormir. O grupo reservou dois quartos para se hospedar.

No momento em que estava no quarto, trocando de roupa, a amiga da adolescente a convidou para acompanhá-la até o outro quarto, porque tinha a intenção de ficar com um rapaz.

A jovem iria dormir sozinha em outra cama e por isso teria concordado em ir com a amiga. A adolescente informou para a polícia que o suspeito não estava no quarto quando as duas meninas entraram.

Durante a madrugada, a jovem achou que estava sonhando que havia alguém em sua cama. Ao acordar, viu que o suspeito estava deitado, esfregando o seu corpo ao dela.

Assustada, ela gritou e se afastou dele, saindo do quarto. Mas percebeu que estava com dores na região genital e um líquido, como se fosse um “melado”.

Desesperada, a jovem chorou e contou aos amigos. O suspeito tentou conversar com ela, afirmando que não teria ocorrido nada entre eles.

Ainda, segundo o boletim, a menina relatou que enquanto ficava se explicando, o suspeito foi pegando objetos dele que estavam naquele quarto. Ela contou que ficou sem entender o porquê dos objetos estarem ali.

Os amigos da vítima conseguiram fazer com que o suspeito saísse do quarto . A adolescente foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), fez os exames necessários e tomou medicações.

O suspeito também foi orientado a realizar os exames, mas foi informado que faria em um laboratório particular.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).