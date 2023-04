Adolescente é apreendido com duas espingardas em Campo Belo

Duas espingardas de pressão foram apreendidas com um adolescente, de 14 anos, no bairro Vila Campestre, em Campo Belo, região Centro-Oeste de Minas.

A Polícia Civil chegou até a casa do jovem depois de uma denúncia anônima informando que o imóvel era usada pelo narcotráfico.

Ao chegar ao imóvel, a equipe da polícia encontrou o adolescente saindo do local com uma sacola de entorpecentes na cintura.

Com ele, foram apreendidos 54 invólucros contendo maconha e uma porção maior da mesma droga, seis potes de skunk e R$ 300, além das duas espingardas de pressão, uma com número de série raspado e equipada com luneta.

O jovem foi apreendido como suspeito de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Finalizados os procedimentos de polícia judiciária na delegacia, o adolescente foi entregue ao responsável legal mediante termo de guarda e compromisso para posterior apresentação perante a Justiça.