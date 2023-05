Adolescente é atropelada por ônibus em avenida de BH

Uma adolescente de 16 anos foi atropelada por um dos ônibus do BRT/Move de Belo Horizonte na Avenida Presidente Antônio Carlos, altura do ponto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e precisou ser levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na manhã deste sábado (20/5).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a jovem teria atravessado sem observar o tráfego. Um ônibus de transporte da linha 5106 (Bandeirantes) que seguia no sentido Centro não conseguiu desviar da pedestre e a atropelou.

De acordo com o CBMMG, uma moto do 3º Batalhão auxiliou a unidade do Serviço de Atendiemnto Móvel de Urgência (SAMU) no socorro e a adolescente foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Ainda segundo informações, a vítima estava insconsciente e apresentava sangramentos no nariz e no ouvido.