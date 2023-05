Adolescente é investigado por ataque de pitbul a bebê em Minas

Um adolescente, de 17 anos, está sendo investigado pelo ataque de um cão da raça pitbull a um bebê de um ano e meio, em Itajubá, no Sul de Minas. O jovem é o tutor do animal, que mordeu a cabeça da menina e arrancou parte do couro cabeludo dela, no dia 15 de abril.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do menor no sábado (13/05). Durante buscas no local, foi resgatado um filhote de pitbull, sem cuidados veterinários ou vacinas. Na semana anterior, segundo a polícia, dois filhotinhos da mesma raça já haviam morrido no local.

Como o jovem é monor de idade, o inquérito policial apura os atos infracionais, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Também em função do estatuto, após o cumprimento do mandado de busca, o adolescente foi ouvido e liberado.

O bebê está hospitalizado em uma unidade de saúde especializada, no interior de São Paulo.