Adolescente é preso suspeito de assédios sexuais em série em ônibus em BH

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (19/5) suspeito de importunar sexualmente mulheres dentro de ônibus do transporte coletivo urbano em Belo Horizonte . A última vítima foi uma mulher de 20 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ela relatou à polícia que o rapaz tocou o pênis ao lado dela e depois colocou a mão em seus seios.

A Polícia Militar foi acionada após o motorista do coletivo e alguns passageiros prestarem auxílio à jovem. Ela embarcou no ônibus da linha 503 no início desta manhã na Estação Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria acontecido quando o coletivo passava pela Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura do bairro São Francisco, em BH.

Avô é preso sob suspeita de estuprar netas de 6 e 11 anos À PM, a vítima contou que o rapaz sentou ao lado dela e, inicialmente, “passou a mexer muito na cintura”. Depois, ele teria tocado no próprio órgão genital e colocado um dos braços atrás dela — momento em que ela notou o jovem passando a mão em seus cabelos.

A vítima disse aos policiais que tentou se afastar, mas o rapaz insistia em importuná-la. Segundo ela, o jovem retirou o braço atrás do banco e tocou seus seios. Ao reclamar com ele, o rapaz, segundo a vítima, disse: “Foi mal”. Nesse momento, com auxílio do motorista e dos passageiros, a PM foi chamada.

Durante as diligências, duas testemunhas — que estavam no ônibus e presenciaram a importunação sexual — reconheceram o suspeito. Uma jovem de 18 anos relatou ter visto, há cerca de três semanas, o mesmo homem em pé dentro do coletivo “encostando” em uma passageira.

Outra mulher, de 25 anos, contou à PM que também foi importunada em outubro do ano passado, quando o rapaz, segundo ela, colocou o órgão genital para fora da calça e encostou nela. Conforme o registro policial, ela não acionou a polícia na ocasião, mas relatou o caso à ouvidoria da empresa de transporte.

Suspeito, vítimas e testemunhas foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, na região Centro-Sul da capital, para registro de depoimentos.

Procurada pelo Estado de Minas, a assessoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que o rapaz foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Um inquérito foi instaurado por meio da Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual, informou a instituição policial.

Leia na íntegra a nota da Polícia Civil

“Em relação ao caso de importunação sexual registrado em um ônibus que trafegava pela avenida Antônio Carlos, região do bairro São Francisco, na Capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o suspeito, um homem de 19 anos, teve sua prisão em flagrante delito ratificada, e foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. A vítima, uma mulher de 20 anos, foi ouvida na Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte. Mais informações poderão ser repassadas com o andamento do inquérito, que tramita na Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual.”