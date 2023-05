Adolescente é suspeito de sequestrar irmã de 3 anos, em BH

A Polícia Civil (PC) investiga um adolescente de 17 anos suspeito de sequestrar a própria irmã, de 3 anos, nessa segunda-feira (8/5), no Bairro Canaã, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a mãe da vítima acionou a Polícia Militar às 18h29 de ontem, após chegar em casa e não encontrar nenhum de seus filhos. Segundo a mulher , de 37 anos, ao notar a ausência da menina, ela verificou com o proprietário do veículo de transporte escolar que levava a criança após a escola e ele afirmou ter entregue a menina ao seu irmão às 16h22 daquela mesma tarde.

A mulher disse, ainda, que ao entrar em casa, notou que as câmeras de vigilância do local haviam sido desligadas de dentro de casa, direto da tomada. O adolescente é irmão da criança somente por parte de mãe. Segundo ela, o pai da menina de três anos é caminhoneiro e está viajando.

Apesar das câmeras de segurança da casa da vítima terem sido desligadas, o equipamento de monitoramento de uma casa próxima filmou o adolescente e a criança caminhando pouco minutos após ela ter sido entregue ao garoto pelo transporte escolar. Veja o vídeo:

Avó recebeu pedido de resgate

Segundo o BO, a mãe da criança recebeu uma ligação da avó da menina, que afirmou ter recebido, por WhatsApp, uma foto da neta sobre uma passarela da MG-010, mas que a imagem foi apagada pelo remetente antes que ela pudesse salvá-la.

Além da imagem, o sequestrador enviou um boleto de aproximadamente R$ 13.944,00 e exigiu que este fosse pago como resgate da menina.

Por volta das 22h15, o sequestrador voltou a enviar mensagem para a mulher, dizendo que estar cansado de tanto esperar o pagamento do resgate e que iria liberar a garota. Ele utilizou a ferramenta de localização do WhatsApp para indicar onde a menina estaria. Essa foi a última mensagem recebida pela avó da criança.

Veja também: Hospital defende medida adotada em parto de bebê que teve cabeça arrancada

Criança encontrada

Com a localização em mãos, militares foram até o endereço e encontraram a menina. Segundo o BO, ela estava sendo assistida por um homem, que afirmou tê-la encontrado sozinha, sentada em frente a um ferro-velho, fechado por causa do horário, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar informou, ainda, que durante o retorno da criança para sua residência, a menina chegou a dizer que estava com o irmão e a mãe. Após receber a filha, a mulher afirmou não saber de nada que estava acontecendo.

Filho morava na casa há cinco meses

A mãe da criança contou que o adolescente de 17 anos foi morar com ela há cinco meses, vindo do município de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, e que, quando necessário, o menor recebia a criança do transporte escolar.

Ela disse também que o suspeito e seu atual companheiro, pai da menina de 3 anos, não têm boa relação. Na casa, vivem o casal e mais três filhos.

O menor não voltou para a casa após o acontecido e está sendo procurado pela Polícia Civil.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação, que engloba o crime de extorsão mediante sequestro, está a cargo da Delegacia Especializada de Antissequestro, do Departamento de Operações Especiais (Deoesp). Veja a nota da PC:

"A PCMG instaurou procedimento para apurar a ocorrência de extorsão mediante sequestro, supostamente praticada pelo irmão de uma criança de 3 anos, registrada ontem (8/5), no bairro Canaã, na capital. Policiais lograram êxito em localizar a criança na noite de ontem, em Santa Luzia. Na ocasião, ela estava acompanhada de um homem, que a encontrou sozinha. A PCMG esclarece que diligências estão em andamento com o objetivo de localizar o irmão da criança, de 17 anos, como também ouvir testemunhas do fato, com o intuito de elucidar o ocorrido.

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Antissequestro, do Departamento de Operações Especiais (Deoesp). As investigações estão em andamento e outras informações serão repassadas após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária."