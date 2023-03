Adolescente invade escola em SP e mata professora de 71 anos a facadas; outros alunos e professores foram feridos

Nesta segunda-feira (27/3), um estudante de 13 anos atacou a faca um colega e quatro professores na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.

O incidente ocorreu por volta das 7h20, logo após a abertura dos portões. O aluno, que frequenta a escola, foi contido pela Polícia Militar (destaque na foto). Infelizmente, a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, uma das vítimas do ataque, faleceu às 10h30.

Pais e responsáveis ficaram desesperados em busca de informações sobre os filhos.

Alunos relataram momentos de pânico e tentaram se proteger ao reforçar as portas com cadeiras para impedir a entrada do agressor.

Professora morta durante ataque em escola estadual de SP — Foto: Arquivo Pessoal

Nesta segunda-feira (27), Elisabete Tenreiro, de 71 anos, uma professora da Escola Estadual Thomazia Montoro, morreu depois de ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula. Outras três educadoras e um aluno também ficaram feridos no incidente.

Elisabete sofreu uma parada cardíaca e faleceu no Hospital Universitário da USP. Ela lecionava Ciências e trabalhava na escola desde o início do ano. Uma de suas filhas afirmou que Elisabete considerava a educação uma missão e era querida pelos alunos das escolas em que lecionou.

As câmeras de segurança registraram que o ataque ocorreu dentro da sala de aula. Os vídeos mostram o agressor atingindo uma das vítimas pelas costas e em outro registro, uma professora imobilizando o aluno para salvar outra vítima.

Inicialmente, a polícia havia informado que dois alunos tinham sido atingidos, mas um deles foi socorrido em estado de choque, sem ferimentos. A outra criança ferida sofreu um corte no braço e foi levada a um hospital próximo. De acordo com a mãe de outro aluno, ele tentou salvar uma das professoras e ficou ferido superficialmente.

Uma das professoras foi levada para o Hospital das Clínicas e a outra para o Hospital Bandeirantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está em agenda fora do país, expressou sua tristeza através das redes sociais. “Não tenho palavras para expressar a minha tristeza”, escreveu ele. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também lamentou o ataque, classificando-o como uma “tragédia que nos deixa sem palavras”.