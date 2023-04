Adolescente joga moto contra a PM e é baleado em BH

Um adolescente, de 17 anos, que estava em uma motocicleta com um garupa, levou um tiro na perna depois de se recusar a acatar uma ordem de parada dada por policiais militares, que faziam o patrulhamento na Barragem de Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10/4), na Rua Principal, onde duas motocicletas circulavam em alta velocidade. A segunda moto fugiu do local. O garupeiro do jovem baleado também está desaparecido.

Os policiais militares integravam uma força da PM que fazia uma operação preventiva no Morro do Papagaio e Barragem Santa Lúcia, onde nos últimos dois meses foram registradas seis ocorrências de trocas de tiros atribuída à guerra de gangues do tráfico de drogas, que disputam pontos de venda na região.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, um cabo, um soldado e uma policial feminina estavam abordando uma mulher, quando tiveram a atenção chamada pelo barulho de duas motocicletas que estariam em alta velocidade.

Ao avistar os policiais, um dos motoqueiros pegou o desvio e fugiu. Esse adolescente seguiu no sentido dos militares, que lhe deram ordem para que parasse, mas ele jogou o veículo contra os policiais e fez menção de pegar alguma coisa na cintura.

Os policiais suspeitaram que poderia ser uma arma e dois tiros foram disparados. Um deles atingiu o piloto, enquanto o garupa fugiu. Ele foi socorrido pelos policiais e levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde passou por cirurgia.

As armas dos policiais foram recolhidas e serão periciadas. O resultado será anexado a um processo de investigação já aberto pela Polícia Militar, que investigará o caso.