Adolescente leva spray de pimenta para escola, e estudantes passam mal

Alguns adolescentes passaram mal ao inalar spray de pimenta dentro de uma escola particular no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Por causa do incidente, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao colégio. Uma estudante, de 17 anos, confessou que levou o equipamento na mochila.

Ela relatou que ganhou o spray de pimenta de um conhecido por se sentir insegura ao andar pelas ruas da cidade.

Leia também: Mulher esfaqueada por marido é encontrada morta dentro de rio Na tarde dessa terça-feira (21/3), três colegas de turma pediram para ver o spray de pimenta. Um deles acionou o dispositivo e espirrou o spray dentro do colégio.

O pai da garota que estava com o equipamento foi chamado à escola e disse para os policiais que não sabia que a filha tinha a posse de um spray de pimenta.

A direção do colégio afirmou aos policiais militares que o local é equipado com câmeras de segurança e que não tinha sido possível visualizar o estudante que acionou o dispositivo. O diretor da escola não quis ceder as imagens para os PMs. O colégio não se manifestou publicamente sobre o tema.